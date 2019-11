De politie heeft vrijdagavond zeven jongens in de leeftijd van 11 tot 22 jaar aangehouden die met messen en bivakmutsen rondhingen bij een filiaal van sportwinkel JD Sports aan de Lijnbaan in Rotterdam.

De politie had informatie binnengekregen over mogelijke plunderingen in de stad en fouilleerde daarom preventief ruim zeventig mensen.

Drie van de arrestanten hadden een mes op zak. Twee jongens konden geen identiteitsbewijs laten zien en twee anderen voldeden niet aan een vordering of bevel van de politie.

Een 22-jarige man gooide een fles op straat. Toen een agent in burger hem daarop aansprak, trok de verdachte een mes. Hierop werd hij direct aangehouden en overgebracht naar een cel.

Op 16 november arresteerde de politie ook al elf jongeren na tips over mogelijke plunderingen bij de Bijenkorf aan de Lijnbaan.

Politie is landelijk alert op plunderingen

De politie is landelijk alert op plunderingen nadat een grote groep jonge mannen op 7 november een filiaal van JD Sports plunderde en het personeel met messen bedreigde op het Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost.

Eerder werden filialen van de sportwinkel geplunderd in Londen, Brussel en Luik. Ook toen rende een grote groep mensen de winkel in om weer te vertrekken met zoveel mogelijk artikelen.