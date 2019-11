Een 42-jarige man die in 2003 drie berovingen pleegde in Rotterdam, waarvan één met dodelijke afloop, is in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel. De straf kwam overeen met de eerdere uitspraak van de rechter.

De Hoge Raad heeft de overige cassatieklachten van de advocaat zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat "het cassatieberoep ongegrond is en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproept".

De verdachte bleef 12,5 jaar buiten beeld van de politie. In 2016 gaf hij zichzelf aan op het politiebureau, waarna hij in 2018 werd veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Hier ging de man tegen in beroep.

Het gerechtshof acht het net als de rechtbank bewezen dat de verdachte op 23 november 2003 tussen 5.30 en 6.00 uur ernstige misdrijven pleegde. Zo heeft hij eerst twee jonge slachtoffers bedreigd met een mes en beroofd. Een derde slachtoffer werd beroofd en meermaals gestoken. Het vierde slachtoffer werd doodgestoken en vervolgens ook beroofd.

De geweldsincidenten gebeurden onder meer op de Verlengde Willembrug en De Binnenrotte.