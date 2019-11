Op het Lombardijenpad is donderdagavond een persoon neergestoken en beroofd, meldt de politie op Twitter. De twee daders zijn gevlucht op scooters.

Het slachtoffer kon na het incident zijn eigen huis bereiken en de politie inseinen. Van de verdachten werd geen spoor meer vernomen.

Het korps meldt op Twitter dat aanvankelijk het voorval op de Plauterstraat zou hebben voorgevallen, maar vraagt nu of mensen iets hebben gezien in de omgeving van het Lombardijenpad. Die getuigen kunnen zich telefonisch melden via 0900-8844.

Agenten zijn ter plaatse een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is en wat er buit is gemaakt.