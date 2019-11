De politie heeft dinsdag opnieuw vier jongeren tussen de zestien en achttien jaar aangehouden voor een steekincident op 17 oktober in een bus in de Rotterdamse wijk Charlois.

Die avond vonden diverse vechtpartijen plaats tussen rivaliserende jeugdgroepen in Rotterdam-Zuid. Een van de vechtpartijen werd voortgezet in bus 70. Daarbij werd ook gestoken. Twee jongens moesten aan steekwonden worden behandeld in het ziekenhuis.

Vorige week dinsdag werden ook vier jongeren aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident. Eén van hen, een zeventienjarige jongen, zit nog vast. De drie anderen zijn door de rechter-commissaris geschorst, maar blijven nog wel verdachte in de zaak. In de woningen van deze vier jongeren werden diverse gestolen goederen aangetroffen, waaronder twee scooters. Deze zijn in beslag genomen.

In de wijken Charlois en IJsselmonde zijn twee jeugdgroepen actief, die regelmatig de confrontatie met elkaar aangaan. Het gaat om jongens in de leeftijd van dertien tot en met twintig jaar.