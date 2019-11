Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in hoger beroep geldboetes en taakstraffen geëist tegen vijf voetbalsupporters voor hun aandeel in de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Excelsior in mei 2017.

Feyenoord had op 7 mei 2017 landskampioen kunnen worden, maar verloor de wedstrijd tegen Excelsior. Na de wedstrijd braken er rellen uit in de binnenstad van Rotterdam. De ME werd onder meer met bierflesjes en stenen bekogeld.

Bij de rellen werden ruim honderd personen aangehouden, waarvan 43 voor openlijk geweld. In eerste instantie werden de volwassenen veroordeeld tot werkstraffen van 200 tot 220 uur, de minderjarigen tot taakstraffen van zestig tot honderd uur. Acht verdachten gingen na het vonnis in hoger beroep, bij zes zaken ging het OM ook in hoger beroep, omdat de verdachten werden vrijgesproken.

Een aantal van deze zaken werd donderdag behandeld, de andere zaken worden later behandeld, vermoedelijk in 2020. Het OM eiste donderdag in hoger beroep taakstraffen tot 240 uur en een geldboete van 410 euro. Het hof doet op 3 en 5 december uitspraak.