De gemeente Rotterdam en vervoersbedrijf RET zijn in gesprek over de mogelijkheid om metro's te laten rijden naar de nieuwe vuurwerkshows bij Nesselande en Hoek van Holland tijdens oud en nieuw, meldt burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag aan de gemeenteraad.

Tijdens de komende jaarwisseling rijden er sowieso metro's naar het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug. Net als voorgaande jaren rijden er tussen 22.00 en 2.00 uur elke tien minuten gratis metro's naar de brug.

De gemeente heeft ook de wens om metro's te laten rijden naar de nieuwe vuurwerkshows in Hoek van Holland en Nesselande. De RET maakte vorige week echter bekend dat dit niet mogelijk was, zij maakten zich zorgen om de veiligheid.

Aboutaleb laat donderdag weten nog in gesprek te zijn met het vervoersbedrijf over de uitbreiding van het metrotraject tijdens de jaarwisseling. Op een later moment wordt bekend wat hiervan de uitkomst is.

De vuurwerkshows in Nesselande en Hoek van Holland worden dit jaar voor het eerst georganiseerd en hebben als doel om een alternatief te bieden voor het zelf afsteken van vuurwerk in de stad. In Rotterdam is het op steeds minder plekken toegestaan om vuurwerk af te steken.