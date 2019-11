De hulpdiensten zijn donderdagochtend uitgerukt voor een kantelend binnenvaartchip in de Tweede Petroleumhaven in Rotterdam. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

Veiligheidsregio Rijnmond kreeg de melding over het incident rond 10.00 uur binnen. Bij het overladen kantelde het binnenvaartschip, dat onder andere diesel vervoert, meldt een woordvoerder. Er is geen brandbare stof in het water beland.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse om het schip weer te stabiliseren. Hoelang dit precies gaat duren is nog onbekend. De Veiligheidsregio komt later met meer informatie.