Het binnenvaartschip dat donderdagochtend dreigde te kapseizen in de Tweede Petroleumhaven in Rotterdam is rond 12.50 uur weer gestabiliseerd.

Veiligheidsregio Rijnmond kreeg de melding over het incident rond 10.00 uur binnen. Bij het overladen kantelde het binnenvaartschip, dat onder andere diesel vervoert, meldt een woordvoerder. Er is geen brandbare stof in het water beland.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om het schip weer te stabiliseren. De ballasttanks gevuld met water werden geleegd zodat het schip weer recht kwam te liggen.