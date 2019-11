De eigenaar van een tabakswinkel aan de Walenburgerweg in Rotterdam heeft woensdagavond een overvaller weggejaagd.

De tabakswinkel werd rond 19.30 overvallen door een man. Hij bedreigde de eigenaar van de zaak met een mes.

De politie is nog op zoek naar de dader. Het gaat om een man met donkere kleding en een bivakmuts. Hij is weggefietst op een zwarte damesfiets. De man vluchtte in de richting van Blijdorp.

De dader heeft niks buitgemaakt.