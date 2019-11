De politie heeft dinsdag rond 23.00 uur 50 kilo harddrugs en een vuurwapen inclusief munitie aangetroffen in een woning aan de Pieter de Hoochstraat in Rotterdam.

De politie kreeg eerder die dag een melding binnen over een partij verdovende middelen die in het pand aanwezig zou zijn. Ter plaatse bleek dat inderdaad het geval.

In de woning werden twee tassen met in totaal ongeveer 50 kilo aan verdovende middelen gevonden. Het vuurwapen dat de politie aantrof, was een zogenoemde shotgun.

Op het moment dat de politie de woning binnenviel, waren er geen personen aanwezig. Er zijn daardoor nog geen aanhoudingen verricht.

De politie is een onderzoek gestart.