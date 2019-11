Twaalf woningen in Hoogvliet hebben in de nacht van dinsdag op woensdag waterschade opgelopen door een brand in een flat aan de Botreep. Twee personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht in verband met rookinhalatie.

De brand brak rond 23.45 uur uit. Door flinke rookontwikkeling moesten omliggende woningen worden ontruimd.

De brandweer liet rond 00.30 uur weten dat de brand onder controle was. Vervolgens zijn meer woningen ontruimd wegens het ventileren van het pand.

De bewoners van twee woningen mochten hun woning hierna nog niet in. Voor hen zijn alternatieve slaapplaatsen geregeld. De andere woningen werden vrijgegeven.

De politie en brandweer doen onderzoek naar de toedracht van de brand.