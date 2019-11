De politie heeft dinsdagavond een verdachte neergeschoten na een melding over overlast op de Chinese Tuin in de Rotterdamse wijk IJsselmonde, bevestigt een politiewoordvoerder dinsdag in gesprek met NU.nl.

De verdachte kwam dreigend op een agent aflopen. De agent zag vervolgens geen andere mogelijkheid dan de verdachte neer te schieten.

Het slachtoffer is aanspreekbaar. De hulpdiensten zijn ter plaatse om medische assistentie te verlenen.