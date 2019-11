De politie vermoedt een verband tussen het schietincident op 15 oktober op de Karel Doormanstraat in Rotterdam en eerdere schietincidenten in het centrum van de stad, blijkt dinsdagavond in de uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Het schietincident op de Karel Doormanstraat vond half oktober rond 14.30 uur plaats. Niemand raakte gewond. Na de knal rende de vermoedelijke schutter weg in de richting van het Schouwburgplein. Daar stapte hij in een zilvergrijze Renault SCÉNIC.

Uit politieonderzoek is gebleken dat het schietincident op de Karel Doormanstraat mogelijk te maken heeft met het schietincident op de Nieuwe Binnenweg op zondag 29 september.

Daarbij werd een 26-jarige man uit Rotterdam rond 21.00 uur op straat beschoten. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een negentienjarige man die in een geparkeerde auto zat, raakte gewond.

De aard van het mogelijke verband tussen de schietincidenten heeft de politie niet bekendgemaakt.