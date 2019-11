Het slachtoffer van het dodelijke steekincident maandag in Hoogvliet is een 62-jarige man uit Rotterdam, meldt de politie via Twitter.

Een ruzie tussen twee mannen liep die middag uit de hand en eindigde in een dodelijke steekpartij. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten.De man overleed in de portiek van een zorgcomplex aan zijn verwondingen.

Kort na het incident hield de politie een vijftigjarige man uit Rotterdam aan als verdachte. Hij is bekend bij de hulpverlening. De man zit nog vast en wordt verhoord.

Of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden, is nog onbekend.