De 28-jarige automobilist uit Rotterdam die zondagavond wegvluchtte nadat hij een stopteken had gekregen van de politie, bleek onder invloed van THC te zijn, de werkzame stof in hasj en wiet. Ook had de verdachte een handelshoeveelheid xtc-pillen op zak.

Een surveillerende agent zag een auto slingeren op de Waalhaven. Uit een controle in de politiesystemen bleek dat de eigenaar van de auto geen rijbewijs heeft. Ook zou hij meerdere keren betrapt zijn op het rijden zonder rijbewijs.

De agent gaf de automobilist een stopteken op de Doklaan. De verdachte negeerde de aanwijzing en reed met zeer hoge snelheid weg. Op de Voornsevliet stopte het voertuig en viel een vrouw van de bijrijdersstoel op straat. De auto ging er vervolgens weer vandoor en raakte daarbij minstens vier geparkeerde auto's.

Op de Voornsestraat sprong de verdachte uit de auto en vluchtte hij te voet verder. Omdat de verdachte elk bevel van de politie negeerde, loste een agent een waarschuwingsschot in de lucht. Daarop kon de man worden aangehouden.

De verdachte is overgebracht naar een politiecel en wordt verhoord.