Een man is maandagmiddag overleden in de portiek van een ouderencomplex na een steekincident in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Het is nog onbekend of het incident ook plaatsvond in het ouderencomplex.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen.

Een ruzie zou de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij. De precieze toedracht is nog onduidelijk.

De politie heeft een vijftigjarige man uit Rotterdam aangehouden als verdachte in de zaak. Hij is bekend bij de hulpverlening. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.