Een man is maandagmiddag overleden in de hal van een ouderencomplex na een steekincident in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Het is nog onbekend of het incident ook plaatsvond in het ouderencomplex.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen.

Het is nog onbekend wat er precies heeft plaatsgevonden. De politie heeft een man aangehouden als verdachte in de zaak. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.