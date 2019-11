De Sinterklaasintocht zaterdag in Rotterdam is probleemloos verlopen en was "een en al vrolijkheid", zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

Het sinterklaasfeest ging zaterdag om 11.30 uur van start op het Willemsplein. Daar werden de Sint en zijn Pieten rond 13.00 uur verwelkomd door duizenden kinderen en door burgemeester Ahmed Aboutaleb. Rotterdam zette dit jaar alleen maar roetveegpieten in.

Omstreeks 14.25 uur begon de grote eindshow op de Grotekerkplein, waar liedjes werden gezongen en werd gedanst.

Bij de vorige sinterklaasintocht gingen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar op de vuist op de Erasmusbrug. Voor zover bekend waren er dit jaar geen activisten bij de intocht.

Ook in andere steden verliep de sinterklaasintocht zaterdag relatief rustig. In Emmen, Leeuwarden en Groningen dreigde de sfeer even om te slaan, maar de situatie liep nergens uit de hand.