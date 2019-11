Een 41-jarige man uit Rotterdam die wordt verdacht van zes overvallen in de stad heeft zich donderdagavond in een badkuip op het balkon van zijn woning verstopt voor de politie.

De man kwam in beeld toen wijkagenten hem herkenden op camerabeelden van een diefstal in een tankstation aan de Gordelweg in Rotterdam. De politie linkte hem vervolgens aan verschillende overvallen die de afgelopen weken werden gepleegd in de stad.

Toen agenten naar de woning van de man kwamen, verstopte de verdachte zich in de badkuip. Hij werd al snel ontdekt, waarop hij kon worden aangehouden.

De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de overvallen.