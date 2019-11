Het sinterklaasfeest in Rotterdam is zaterdag om 11.30 uur van start gegaan op het Willemsplein in Rotterdam. De stoomboot met Sinterklaas en zijn Pieten meerde omstreeks 13.00 uur aan.

Op het Willemsplein werd de Sint verwelkomd door duizenden kinderen en door burgemeester Ahmed Aboutaleb. De goedheiligman werd ook toegezongen door discopiet, het Kinderkoor Prettig Weekend en alle aanwezige Rotterdamse kinderen.

De stoet vertrok rond 13.30 uur weer met als eindpunt het Grotekerkplein. Om 14.25 uur begon daar de grote eindshow, waar liedjes worden gezongen en wordt gedanst.

Rotterdam heeft dit jaar alleen roetveegpieten. Bij de vorige sinterklaasintocht gingen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar op de vuist op de Erasmusbrug. Witte schermen op de brug moeten dat dit jaar voorkomen.

Voor zover bekend komen er dit jaar geen activisten af op de intocht in Rotterdam.