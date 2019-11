De politie heeft woensdagavond een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden in verband met het dodelijke schietincident van 6 november op de Putsebocht. Hij wordt ervan verdacht dat hij de schutter was.

De Rotterdammer werd aangehouden in een hotel in Delft. Hij zit vast en wordt verhoord door de politie.

Bij het schietincident op woensdag 6 november kwam een dertigjarige man uit Rotterdam om het leven. Hij zat in een auto op de Putsebocht toen hij meerdere keren onder vuur werd genomen. Reanimatie mocht niet meer baten: hij overleed ter plekke.

Diezelfde avond werd een 33-jarige Rotterdammer die kort voor de schietpartij met het slachtoffer in de auto zat aangehouden. Deze man is inmiddels weer op vrije voeten en is geen verdachte meer.

Zo'n twintig rechercheurs houden zich bezig met de zaak.