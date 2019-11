Zanger Lee Towers heeft woensdagmiddag het appartementencomplex The Lee Towers aan het Marconiplein in Rotterdam geopend.

In maart 2018 werd bekend dat twee voormalige kantoortorens vernoemd zouden worden naar de zanger.

De torens waren eerst de werkplek van honderden gemeenteambtenaren. Zij verhuisden naar De Rotterdam op de Kop van Zuid, waarna het complex leeg kwam te staan.

In 2017 maakte Arjan Lubach een video waarin hij Amerikaanse president Donald Trump opriep om Nederland "op de tweede plaats te zetten", nadat Trump verklaarde dat hij Amerika op de eerste plaats zette in zijn beleid. In die video werd gezegd "Jullie hebben Trump Towers, wij hebben Lee Towers."

Naar aanleiding van die uitspraak besloten twee projectontwikkelaars om het appartementencomplex The Lee Towers op te zetten. De zanger reageerde positief op het idee en opende de torens woensdag samen met burgemeester Ahmed Aboutaleb.