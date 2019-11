De Maastunnel in Rotterdam is vanaf vrijdag maandenlang dicht voor voetgangers en fietsers. De fietstunnel blijft zeven maanden dicht, de voetgangerstunnel elf maanden.

Tijdens de renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel wordt een gratis veerdienst ingezet. De pont vaart op werkdagen tussen 6.30 uur en 23.15 uur drie keer per uur tussen de Sint-Jobshaven en de Sint-Janshaven. In het weekend vaart de dienst vanaf 8.00 uur.

Fietsers kunnen ook omfietsen via de Erasmusbrug.

De fiets- en voetgangerstunnel wordt ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd. Zo wordt in de voetgangerstunnel de volledige vloer vervangen. In de fietserstunnel wordt de vloer opgeknapt. Ook wordt de natriumverlichting in de tunnels vervangen door led en worden er nieuwe veiligheidscamera's opgehangen.