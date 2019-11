De politie heeft dinsdag bij huiszoekingen in Rotterdam twee verdachten aangehouden. Ook trof de politie een vuurwapen, drugs, een horloge en een grote hoeveelheid geld aan.

De politie vermoedde dat in een woning aan de Spiegelnisserkade in Rotterdam verdovende middelen geproduceerd werden. Politieteams vonden binnen kilo's drugs, een vuurwapen en een bewerkruimte met een pers.

Een 31-jarige Rotterdammer werd aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. Het onderzoek leidde naar een andere woning in Rotterdam en een woning in Barendrecht.

Bij de woning in Rotterdam trof de politie een 32-jarige man aan die een pak cornflakes en een duur horloge bij zich had. Na controle bleek dat het pak cornflakes met zo'n 8.000 euro aan contant geld gevuld was. Ook deze man werd aangehouden en zit vast voor onderzoek.

In de woningen in Rotterdam en Barendrecht werden daarnaast diverse luxegoederen en 2.500 euro contant geld aangetroffen. Alles is in beslag genomen door de politie.