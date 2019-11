De brand die woensdagmiddag uitbrak in een woning aan de Rösener Manzstraat is uit, meldt de Veiligheidsregio via Twitter. Niemand raakte gewond.

Acht woningen moesten worden ontruimd.

De brand was lastig te bestrijden omdat deze in een spouwmuur is ontstaan, meldde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan NU.nl.

Om het vuur te blussen moest een zogenaamd Cobra-blussysteem worden gebruikt. Dit is een koud hogedrukblussysteem dat binnen een minuut een gaatje in de muur veroorzaakt. Vervolgens kan de brand in de muur geblust worden.

Op de begane grond in het pand is een zorginstelling voor ouderen. Vanwege de ontruiming van meerdere woningen, schaalde de brandweer op naar 'grote brand'. De brandweer kwam met drie voertuigen ter plaatse.

Wat de oorzaak van de brand is, moet nog onderzocht worden.