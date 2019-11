De biografie Ahmed Aboutaleb: Overal de eerste over het leven van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (58) is donderdag verschenen in de boekhandels.

Journalisten Elisa Hermanides en Ruben Koops bespreken in het boek de hoogtepunten en schaduwkanten van de loopbaan van Aboutaleb, sinds januari 2019 tien jaar burgervader van Rotterdam. "Het is een intrigerende man", vertelt Koops.

"Toen we het idee kregen voor de biografie, rond 2015, 2016, was zijn populariteit op een hoogtepunt." Destijds zette de burgemeester zich internationaal in de schijnwerpers na zijn uitspraken over de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen.

"Daar waren mensen van onder de indruk", zegt Koops. "Hij mocht naar het Witte Huis, gold als de populairste politicus van Nederland en was drie uur lang te zien in een aflevering van Zomergasten. Het was Aboutaleb-mania. Wij dachten: waarom is er nog geen boek over deze man? Ook nu blijft hij onverminderd populair."

Mogelijk derde termijn in de stad

De biografie verschijnt in een periode waarin de Rotterdamse burgemeester waarschijnlijk bekend gaat maken of hij mogelijk een derde termijn ambieert in de stad. Aboutaleb gaf eerder al aan dat hij eind 2019 zijn keuze maakt, maar dat hij voorlopig nog niet is uitgekeken op de functie. Zijn tweede termijn duurt nog tot 2021.

"Er zijn meerdere opties: een derde termijn, een internationale carrière of wellicht een volgende stap in Den Haag", vertelt Koops. "Maar voorlopig houdt hij alle opties open."

Overal de eerste is een ongeautoriseerde biografie. Aboutaleb, die uitgroeide van de zoon van een Marokkaanse imam tot de eerste islamitische burgemeester van een grote Europese stad, wilde niet meewerken aan het project. Voor het boek hebben de auteurs interviews gehouden met meer dan zeventig personen die hem goed kennen.

"In het begin hebben we contact met hem opgenomen, maar hij vond het te vroeg voor een biografie", legt de auteur uit. "Dat is niet erg. Nu konden we zijn verhaal onafhankelijk vertellen, de schaduwkanten en de successen."