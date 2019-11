Een man heeft dinsdag rond 21.00 uur een patatzaak aan het Bergpolderplein in Rotterdam overvallen nadat hij een bestelling had geplaatst. De verdachte is nog niet opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen.

De verdachte plaatste eerst de bestelling, ging naar buiten om een luchtje te scheppen en kwam terug de snackbar binnen met een plastic zak. De medewerker dacht dat de tas voor het eten was, maar vervolgens werd haar opgedragen om het geld uit de kassa in de tas te stoppen.

De medewerker van de zaak was op het moment van de overval alleen. Door de manier waarop de verdachte zijn hand onder zijn jas hield, dacht het slachtoffer dat hij een wapen bij zich had.

De verdachte is er vervolgens met een geldbuit vandoor gegaan. Een zoektocht van de politie heeft niks opgeleverd. De overvaller is een kleine man met een lichtgetinte huidskleur. Na de overval vluchtte hij in de richting van de Rozenlaan.

Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.