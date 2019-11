Op de A20 tussen knooppunt Terbregseplein en Rotterdam-Crooswijk is dinsdag aan het eind van de middag een lange file ontstaan nadat er eerder een auto in brand stond, meldt Rijkswaterstaat via Twitter.

De rechterrijstrook richting Hoek van Holland is afgesloten. Dit leidt rond 17.45 uur tot 5 kilometer file en negentien minuten vertraging.

Het is niet bekend wanneer de rechterrijstrook weer opengaat.