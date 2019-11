Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft dinsdag tijdens de raadsvergadering zijn excuses aangeboden voor het handelen van de autoriteiten in aanloop naar de dood van Humeyra. Het zestienjarige meisje werd vorig jaar op haar school doodgeschoten door haar stalker en ex-vriend.

"Ik zeg bij deze sorry. Dat doe ik niet graag, maar ik doe het uit overtuiging. Omdat een mensenleven heen is gegaan dat misschien te redden was, als het systeem waar wij als overheden voor verantwoordelijk zijn andere beslissingen had genomen", aldus de burgemeester. Hij biedt zijn excuses aan op verzoek van de gemeenteraad.

Humeyra deed meerdere keren aangifte tegen Bekir E., die het niet kon verkroppen dat ze het had uitgemaakt en haar bleef lastigvallen. In december 2018 schoot hij haar dood.

In oktober publiceerde de Inspectie Justitie en Veiligheid een vernietigend rapport waaruit blijkt dat de aanpak van de stalking van Humeyra ernstig tekortgeschoten is. Er was onvoldoende aandacht voor de bescherming van het meisje. Ook was de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de betrokken organisaties, zoals de politie, onvoldoende.

Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie bood de familie persoonlijk zijn excuses aan voor de gemaakte fouten.