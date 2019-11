De politie heeft in de afgelopen weken elf mensen aangehouden voor scooterdiefstallen in Rotterdam-Oost.

Dat bevestigt de politie aan NU.nl

Afgelopen zomer waarschuwde de politie al voor een sterke toename van het aantal scooterdiefstallen. Toen ging het om enkele tientallen scooters in Rotterdam-Oost.

Vanaf oktober is de alertheid op deze diefstallen toegenomen. Dat resulteerde in elf aanhoudingen in de afgelopen vijf weken. Echter zijn nog niet alle scooters terecht.