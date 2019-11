Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een geldboete geëist van in totaal 340 euro tegen een 36-jarige man voor het seksueel intimideren van meerdere vrouwen in het centrum van Rotterdam.

De verdachte, die zelf ook uit Rotterdam komt, sprak de vrouwen aan, ging naast hen zitten, maakte opmerkingen of kus- en handgebaren, en riep hen na als zij van hem wegliepen.

Toezichthouders van de gemeente waren op meerdere momenten getuige van het gedrag van de man.

"In totaal heeft verdachte acht vrouwen lastig gevallen. Meerdere vrouwen hebben duidelijk laten merken niet gediend te zijn van zijn gedrag. Anderen waren minder expliciet maar allemaal negeerden zij verdachte of namen fysiek afstand. [..] Verdachte verdient voor deze feiten een passende straf. Hopelijk leert hij daar van en worden vrouwen door hem niet meer lastig gevallen", aldus de advocaat-generaal.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de man vorig jaar tot twee voorwaardelijke geldboetes van 100 euro en een proeftijd van twee jaar. De verdachte ging tegen het vonnis in hoger beroep.

Straatintimidatie is strafbaar in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft straatintimidatie per 1 januari 2018 strafbaar gesteld. Sindsdien heeft het OM acht soortgelijke zaken binnengekregen. De zaak tegen de 37-jarige Rotterdammer is de eerste Rotterdamse straatintimidatiezaak in hoger beroep.

Het gerechtshof in Den Haag doet op 19 december uitspraak in de zaak.