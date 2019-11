Een man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond aangetroffen op de Maaskade in Rotterdam nadat hij eerder die nacht mishandeld was. Dat meldt de politie dinsdag.

Het slachtoffer was 's nachts onderweg naar vrienden die bij een horecagelegenheid in de Van Der Takstraat waren. Voor de deur raakte het slachtoffer in gesprek met twee mannen.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de man is niet bij zijn vrienden aangekomen en werd rond 3.30 uur zwaargewond aangetroffen op de Maaskade. Door zijn verwondingen was hij niet aanspreekbaar. Hij is met een gebroken oogkas, kin en kaak naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is nog op zoek naar de daders en hoopt in contact te komen met getuigen.