De verdachte van de dodelijke schietpartij aan de Putsebocht in Rotterdam-Zuid is vrijdag vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer in de zaak, meldt de politie dinsdag.

Een dertigjarige man uit Rotterdam kwam woensdagavond om het leven toen de auto waarin hij zat meerdere keren onder vuur werd genomen. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Diezelfde avond werd een 33-jarige man uit Rotterdam aangehouden. De politie heeft zijn betrokkenheid bij het schietincident uitgebreid onderzocht en hem vervolgens niet meer als verdachte aangemerkt. Hij is wel nog een getuige in het onderzoek.

De schutter is nog altijd voortvluchtig. De politie heeft een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet.

De schietpartij vond plaats voor een supermarkt op de Putsebocht. De supermarkt is inmiddels op last van de burgemeester gesloten.