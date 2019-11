Een man heeft zondagavond een gewapende overval gepleegd op een snoepwinkel aan de Noordmolenstraat in Rotterdam. Niemand raakte gewond.

De dader ging ervandoor met een geldbedrag van 70 euro. De politie heeft nog niemand aangehouden.

De dader was gekleed in zwarte kleding en had donker en kort haar.

De politie vraagt getuigen om zich te melden of beelden op te sturen.