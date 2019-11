Een winkel aan de Noordmolenstraat is zondagavond overvallen. Niemand raakte gewond, de dader wist te ontkomen.

Het is onduidelijk of de verdachte iets buit heeft gemaakt. Voor zover bekend was de dader gekleed in zwarte kleding en had de persoon donker en kort haar.

De politie vraagt getuigen om zich te melden of beelden op te sturen.