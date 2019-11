Het Openbaar Ministerie (OM) looft een beloning van 15.000 euro uit voor een gouden tip die leidt naar de verdachten van een fatale schietpartij die in maart 2003 in Rotterdam plaatsvond, meldt de politie zaterdag via Twitter. Bij de schietpartij kwam een 36-jarige man om het leven.

Het schietincident vond plaats in de nacht van 29 op 30 maart in 2003 bij een woning aan de Hennewierstraat in Rotterdam.

Het slachtoffer en een vriend van hem zouden die avond een escortdame besteld hebben. In plaats van een vrouw, bellen er twee mannen aan. Zij brengen het slachtoffer met meerdere schoten om het leven.

De vriend van het slachtoffer, die in het drugscircuit zit, wordt geraakt in zijn been en weet te vluchten. De politie vermoedde meteen dat hij meer weet over de moord op zijn vriend, maar dat onderzoek liep dood.

De politie en het OM komen graag in contact met mensen die meer informatie over de zaak.