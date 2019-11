Een vrachtwagen is zaterdagochtend geschaard op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. De verbindingsweg tussen de A4 en A15 bij knooppunt Benelux is daarom dicht.

Het zou gaan om een vrachtwagen met suikerbieten. Momenteel zijn er opruimwerkzaamheden bezig. Verkeer kan keren bij af- en toerit Spijkenisse.

Wat de toedracht van het ongeluk is, is nog onbekend. De ANWB adviseert mensen om te rijden via de A20 en A16.