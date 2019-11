Het ketelhuis van energiecentrale Uniper aan de Capelseweg in Rotterdam is vrijdagochtend gedeeltelijk ontruimd vanwege brand. Het vuur is onder controle en de brandweer verwacht geen gevaar voor werknemers en de directe omgeving.

De overige delen van de energiecentrale zijn niet ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand is ontstaan doordat er olie op hete leidingen lekte. Hierdoor ontstond een smeulbrand in de isolatie van de ketel.

Om er zeker van te zijn dat het vuur volledig is geblust, moet de isolatie van de ketel worden ontmanteld. Het is niet bekend hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen.