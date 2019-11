Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in Rotterdam dertig maanden cel geëist tegen een zeventigjarige man. Tegen een 57-jarige vrouw werd 24 maanden geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Het tweetal wordt verdacht van het witwassen van 475.000 euro.

De twee zouden het geld hebben witgewassen via de aankoop van een huis in een dure woonwijk in Rotterdam. Ze kochten en verbouwden het huis vier jaar geleden. Volgens het OM gebruikten ze daarvoor geld dat niet op een legale manier verdiend is. Dat werd afgeleid uit de inkomsten die ze opgaven bij de belastingdienst.

Voor de verbouwingen werden meerdere stortingen gedaan door familieleden en een bekende van de verdachten. Veel van die stortingen werden voorafgegaan door overboekingen op de rekeningen.

Tijdens een doorzoeking van de woning werd vorig jaar 15.500 euro gevonden. Ook dat geld is volgens het OM niet legaal verkregen. Het OM wil dat op het huis beslag wordt gelegd. Ook moeten de verdachten het geld inleveren.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.