De politie heeft donderdag een 34-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor een winkeldiefstal waarbij een omstander gewond raakte in de Rotterdamse wijk Tarwewijk.

De omstander probeerde op 27 juni een vluchtende winkeldief te stoppen bij een supermarkt aan de Hellevoetstraat. Hij probeerde de dief vast te houden, maar die rukte zich los, waardoor de omstander voorover op de grond viel. Door de ongelukkige val brak het slachtoffer zijn pols. De dader wist te ontkomen.

De politie startte een onderzoek naar het incident en toonde op 17 oktober beelden van de verdachte in het televisieprogramma Bureau Rijnmond. Naar aanleiding van die beelden kreeg de politie meerdere tips over de mogelijke dader en kon de Rotterdammer worden aangehouden in zijn woning.

De man zit vast en wordt verhoord.