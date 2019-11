Een man is woensdagavond overleden na een schietincident op de Putsebocht in Rotterdam. De politie heeft nog geen verdachte kunnen aanhouden.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar reanimatiepogingen mochten niet meer baten.

Er is een grote zoektocht naar de dader op gang gezet. Volgens getuigen zou het gaan om een man in donkere kleding die na de schietpartij is weggerend.

Mensen die getuige waren van het schietincident, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.