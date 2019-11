De stroomstoring die maandag tweeduizend huishoudens trof in Rotterdam-Alexander is verholpen, meldt Stedin via Twitter.

Het ging om de huishoudens tussen de A20 en het Hoge Bergse Bos. De storing werd rond 11.30 uur gemeld en was rond 12.40 uur verholpen.

De oorzaak van de storing was een defecte elektriciteitskabel