De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom bij de thuiszorgorganisatie Naborgh in Rotterdam beëindigd, maakte de inspectie maandag bekend. De aanbieder kreeg de maatregel opgelegd omdat zij eerder niet aan een aanwijzing voldeed.

De inspectie sommeerde Naborgh om de volledige lijst van cliënten en hun gegevens vóór 11 oktober over te dragen aan een andere zorgaanbieder die voldoet aan de eisen voor goede zorg. Omdat Naborgh die deadline niet had gehaald, legde de inspectie en last onder dwangsom op.

Inmiddels is de overdracht van cliënten gerealiseerd, en kan de last onder dwangsom worden beëindigd.

De inspectie stelde afgelopen zomer vast dat de zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh niet voldeed aan acht van de twaalf getoetste normen. Bij een tweede bezoek bleek dat de situatie na het eerste bezoek ernstig verslechterd was en dat er nieuwe cliënten waren aangenomen zonder dat er genoeg bevoegd personeel was om de zorg op een goede en veilige manier te verlenen.

Daarop besloot de inspectie dat de cliënten van Thuiszorg Naborgh moesten worden overgenomen door een andere zorgaanbieder.

Naborgh mag geen nieuwe cliënten aannemen en mag pas weer zorg verlenen als de inspectie heeft vastgesteld dat zij voldoet aan de eisen om goede zorg te verlenen.