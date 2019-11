Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam opent maandagavond de fototentoonstelling 50 jaar migratie in Nederland in verzamelgebouw 't Klooster in Rotterdam. De tentoonstelling is tot en met 15 december gratis te bezoeken.

In totaal zijn vijftig mensen gefotografeerd voor de expositie, onder wie 25 gastarbeiders uit Italië, Spanje, Griekenland, Turkije en Marokko en hun autochtone Nederlandse collega's, werkgevers, buren, tolken, docenten en vrijwilligers.

Daarnaast worden allerlei persoonlijke spullen en documenten van de gastarbeiders en hun werkgevers tentoongesteld, zoals een dagboek, werkkleding en koffers.

Volgens de gemeente Rotterdam heeft de eerste generatie gastarbeiders eind jaren zestig een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. Zij gingen werken bij bijvoorbeeld de Philipsfabriek, de Ford-fabriek, Melkunie, Thomassen & Drijver en de scheepsindustrie in Rotterdam.

De tentoonstelling belicht onderwerpen zoals gezinshereniging, cultuur, sport, politiek en religie.