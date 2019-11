De politie heeft zaterdagavond- en nacht twee minderjarige jongens uit Rotterdam aangehouden na een steekincident op de Haltewachter in Rotterdam. Een 21-jarige man raakte gewond.

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Ambulancemedewerkers troffen hem rond 20.00 uur aan.

De toedracht van de steekpartij is onduidelijk. De man is gestoken terwijl hij in een auto zat. De politie nam de auto in beslag en kon door middel van sporenonderzoek twee verdachten in beeld brengen.

Agenten speurden een 17-jarige verdachte op in zijn woning, waar hij werd aangehouden. De andere 16-jarige verdachte meldde zich later zelf op het politiebureau. Daar werd hij aangehouden.

De politie is op zoek naar tips en getuigen.