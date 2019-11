Tijdens een demonstratie van de Koerden in Rotterdam zaterdag is veel politie en ME aanwezig.

Dat is nodig om het protest in goede banen te laten leiden, laat een woordvoerder van de Rotterdamse politie weten. De Koerdische demonstranten lopen gedurende de middag een optocht door de stad.

Volgens de woordvoerder is alles onder controle en verloopt de demonstratie rustig. Ook is er volgens haar geen extra politie ingezet naar aanleiding van de demonstratie van de Koerden op 16 oktober, waarbij wapens werden onderschept en in totaal 23 mensen werden aangehouden.

De Koerden demonstreren tegen de Turkse inval in Syrië in de nacht van 7 op 8 oktober dit jaar.