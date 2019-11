Een man heeft met een gestolen bankpas in totaal 2.500 euro gepind nadat iemand anders de pas had gestolen tijdens een straatroof bij metrostation Rijnhaven in Rotterdam.

Het slachtoffer, een negentienjarige man, liep op straat in de buurt van metrostation Rijnhaven toen hij beroofd werd. Een man met een vuurwapen eiste zijn bankpas en pincode, waarop hij met de buit wegvluchtte.

Vervolgens werd er in Schiedam in totaal tien keer met de bankpas gepind, waardoor er een bedrag van 2.500 euro van de rekening van het slachtoffer werd afgeschreven.

De straatrover werd uiteindelijk aangehouden, maar bleek niet degene te zijn die het geld had gepind. Op camerabeelden bleek dat iemand anders het geld had gepind. De berover zegt deze man niet te herkennen.