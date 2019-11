Gemeente Rotterdam heeft samen met de vier grootste woningcorporaties van de stad een samenwerkingsovereenkomst om in de periode 2019-2030 bij te dragen aan een evenwichtige woningvoorraadontwikkeling.

De afspraken uit de overeenkomst hebben als doel om Rotterdammers te kunnen laten doorstromen in hun eigen wijk. In wijken waar bijvoorbeeld veel starters wonen, moeten genoeg woningen zijn voor mensen met een midden- of hoger inkomen. Zo kunnen starters doorstromen naar die woningen zonder naar een andere wijk te hoeven verhuizen.

Sommige wijken zijn nog niet evenwichtig genoeg ingedeeld. In de wijken Bospolder/Tussendijken, Oud-Crooswijk, Bloemhof, Feijenoord en Groot-IJsselmonde zijn er nog te weinig woningen voor mensen met een midden- of hoger inkomen.

In wijken als Nesselande, Park 16Hoven en Kralingen-West moet juist het aantal sociale huurwoningen op peil worden gehouden. In relatief nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals Nieuw Pompenburg, Parkhaven, Merwe-Vierhavens en Stadionpark moet 20 procent van het nieuwbouwaanbod sociale huurwoning zijn.