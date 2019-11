Een zestienjarige jongen is donderdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de omgeving van de Beijerlandselaan en Slaghekstraat in Rotterdam-Zuid.

Het incident gebeurde rond 18.20 uur. De jongen is met zijn verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie deed ter plaatse onderzoek en sprak met getuigen. De toedracht van het incident is nog onbekend.