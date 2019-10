Vijftien horecabedrijven in Rotterdam gaan binnenkort aan de slag om voedselverspilling tegen te gaan. Met hulp van experts gaan zij onderzoeken hoe ze hun afval beter kunnen scheiden en hun menu kunnen verduurzamen, maakte de gemeente Rotterdam woensdag bekend.

In vier bijeenkomsten gaan de betrokken partijen met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld de mogelijkheid tot lokaal inkopen en het gebruiken van minder verpakkingsmateriaal.

Marco Bunk, de woordvoerder van de Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, ziet dat er steeds meer wet-en regelgeving komt op het gebied van duurzaamheid. "Denk aan de stikstofdiscussie die de bouw en de boeren raakt, maar ook het feit dat de overheid wil dat we allemaal van het gas af gaan. Als horeca kun je dan maar beter zelf stappen zetten in de goede richting voordat je zaken door de overheid worden opgelegd."

Volgens wethouder van Economie Barbara Kathmann zien steeds meer horecaondernemers de voordelen van het zorgvuldig omgaan met grondstoffen. "Het kan kostenbesparingen opleveren en het betekent iets voor het imago van je bedrijf."

De vijftien deelnemende horecabedrijven zijn Bertmans, Casa Verde, De Bijenkorf restaurant, De Gele Kanarie, De Tuin van de Vier Windstreken, Diner@Donner, Euromast, Gauchos aan de plas, Hotel Pincoffs, Kaat Mossel, PLSTK Cafe, 2 Seasons Beach, UluwatuBeach, Weena, en Wilskracht.

De bedrijven gaan samenwerken met de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Rijksoverheid, Rijkswaterstaat en Koninklijke Horeca Nederland.